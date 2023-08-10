Узнать больше

Неизвестные бросили «коктейль Молотова» в здание посольства Швеции в столице Ливана

Короткая ссылка
В Бейруте, столице Ливана, неизвестные бросили «коктейль Молотова» у входа в здание посольства Швеции, однако устройство не сработало.
Неизвестные бросили «коктейль Молотова» в здание посольства Швеции в столице Ливана
  • AFP
  • © ANWAR AMRO

Об этом сообщает газета Expressen со ссылкой на источники в полиции.

«Наши сапёры убрали его с места происшествия. Мы прилагаем все усилия, чтобы найти исполнителей», — говорится в сообщении.

Полиция предполагает, что неудавшийся теракт может быть связан с сожжением Корана в Швеции. 

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что чиновники Евросоюза готовы обсуждать с Организацией исламского сотрудничества (ОИС) случаи сожжения Корана в Европе.

Также Ирак предложил организовать комитет министров иностранных дел при ОИС для диалога с представителями Евросоюза, чтобы пресечь акты сожжения Корана.

31 июля в очередной раз прошла акция с сожжением Корана в Стокгольме у здания парламента страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить