Неизвестные бросили «коктейль Молотова» в здание посольства Швеции в столице Ливана
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Об этом сообщает газета Expressen со ссылкой на источники в полиции.
«Наши сапёры убрали его с места происшествия. Мы прилагаем все усилия, чтобы найти исполнителей», — говорится в сообщении.
Полиция предполагает, что неудавшийся теракт может быть связан с сожжением Корана в Швеции.
Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что чиновники Евросоюза готовы обсуждать с Организацией исламского сотрудничества (ОИС) случаи сожжения Корана в Европе.
Также Ирак предложил организовать комитет министров иностранных дел при ОИС для диалога с представителями Евросоюза, чтобы пресечь акты сожжения Корана.
31 июля в очередной раз прошла акция с сожжением Корана в Стокгольме у здания парламента страны.