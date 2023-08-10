Неизвестные бросили «коктейль Молотова» в здание посольства Швеции в столице Ливана

В Бейруте, столице Ливана, неизвестные бросили «коктейль Молотова» у входа в здание посольства Швеции, однако устройство не сработало.

Об этом сообщает газета Expressen со ссылкой на источники в полиции.

«Наши сапёры убрали его с места происшествия. Мы прилагаем все усилия, чтобы найти исполнителей», — говорится в сообщении.

Полиция предполагает, что неудавшийся теракт может быть связан с сожжением Корана в Швеции.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что чиновники Евросоюза готовы обсуждать с Организацией исламского сотрудничества (ОИС) случаи сожжения Корана в Европе.

Также Ирак предложил организовать комитет министров иностранных дел при ОИС для диалога с представителями Евросоюза, чтобы пресечь акты сожжения Корана.

31 июля в очередной раз прошла акция с сожжением Корана в Стокгольме у здания парламента страны.