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Чиновники ЕС готовы обсуждать с исламским миром акты сожжения Корана в Европе

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Чиновники Евросоюза готовы обсуждать с Организацией исламского сотрудничества (ОИС) случаи сожжения Корана в Европе, сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.
Чиновники ЕС готовы обсуждать с исламским миром акты сожжения Корана в Европе
  • РИА Новости

Так она прокомментировала предложение Ирака создать министерскую комиссию для рассмотрения таких акций.

Массрали признала, что «этично не всё, что законно в ЕС», а сожжения Корана оскорбительны.

«Это безрассудные акции, проводимые несколькими лицами, они не представляют ценности, на которых построен ЕС. Мы контактируем с секретариатом ОИС и её постоянным представительством в Брюсселе, чтобы понимать дальнейшие шаги этой организации», — цитирует её ТАСС.

Массрали при этом не ответила на вопрос журналистов, намерен ли ЕС рассмотреть возможность криминализации актов сожжения Корана.

Ранее Ирак предложил организовать комитет министров иностранных дел при ОИС для диалога с представителями Евросоюза, чтобы пресечь акты сожжения Корана.

31 июля в очередной раз прошла акция с сожжением Корана в Стокгольме у здания парламента страны.

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