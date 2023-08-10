Польша разместит на границе с Белоруссией 10 тысяч солдат

Польша планирует разместить на границе с Белоруссией 10 тыс. военнослужащих, из которых 4 тыс. будут непосредственно поддерживать пограничную охрану, а 6 тыс. будут находиться в регионе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра национальной обороны Мариуша Блащака в интервью «Польскому радио».

Это решение было принято после появления на территории Белоруссии ЧВК «Вагнер» и инцидента с якобы имевшим место нарушением двумя белорусскими военными вертолётами воздушной границы Польши.

Польские власти отмечают, что главной причиной укрепления обороны границы является новый виток миграционного кризиса, который тянется с осени 2021 года. Пограничники фиксируют увеличение числа нелегальных мигрантов, пытающихся попасть на польскую территорию, а также отмечают их агрессивные действия.

«Июль стал рекордным месяцем: почти 4 тыс. человек пытались попасть в Польшу», — уточняется в материале «Польского радио».

Ранее заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Вонсик заявил, что польское Министерство обороны приняло решение об отправке к границе с Белоруссией ещё 2 тыс. военнослужащих.

Также государственный погранкомитет Белоруссии заявил, что сотрудники польских силовых структур вытеснили группу мигрантов через заграждение на границу Белоруссии и в процессе применяли насилие.