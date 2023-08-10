WSJ: ОАЭ отправляли в Уганду оружие для Судана под видом гуманитарной помощи
- AP
Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц Уганды, в грузовом отсеке самолёта были найдены зелёные пластиковые ящики со штурмовыми винтовками и другим стрелковым оружием вместо продуктов питания и медикаментов, указанных в полётных документах.
После обнаружения оружия самолёт получил разрешение продолжить полёт в международный аэропорт Амджарас на востоке Чада. Официальные лица Уганды заявили, что получили приказ прекратить проверку рейсов, прибывающих из ОАЭ.
Как отмечают чиновники Уганды, оружие отправлялось в Судан в рамках поддержи ОАЭ командующего силами быстрого реагирования (СБР) Судана Мохаммеда Хамдана Дагало.
Ранее сотрудники российского посольства, а также граждане Российской Федерации и их семьи, которые обратились за помощью в возвращении на Родину, были вывезены из Судана в связи с высокими рисками безопасности в условиях продолжающихся боестолкновений.
Также стало известно, что посольство России в Судане перевели из Хартума в Порт-Судан из-за боестолкновений между регулярной армией и силами быстрого реагирования.