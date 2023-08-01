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МИД России заявил о вывозе части сотрудников из Судана в связи с боестолкновениями

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Сотрудники российского посольства, а также граждане Российской Федерации и их семьи, которые обратились за помощью в возвращении на Родину, были вывезены из Судана в связи с высокими рисками безопасности в условиях продолжающихся боестолкновений.
МИД России заявил о вывозе части сотрудников из Судана в связи с боестолкновениями
  • РИА Новости

Об этом говорится в официальном заявлении МИД России.

«Утром 1 августа специальным рейсом Военно-транспортной авиации Минобороны России эвакуированные прибыли на подмосковный аэродром «Чкаловский», — сказано в сообщении.

Также указывается, что работа российского посольства в Порт-Судане продолжается в штатном режиме.

Ранее стало известно, что посольство России в Судане перевели из Хартума в Порт-Судан из-за боестолкновений между регулярной армией и силами быстрого реагирования.

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