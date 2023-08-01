МИД России заявил о вывозе части сотрудников из Судана в связи с боестолкновениями

Сотрудники российского посольства, а также граждане Российской Федерации и их семьи, которые обратились за помощью в возвращении на Родину, были вывезены из Судана в связи с высокими рисками безопасности в условиях продолжающихся боестолкновений.

РИА Новости

Об этом говорится в официальном заявлении МИД России. «Утром 1 августа специальным рейсом Военно-транспортной авиации Минобороны России эвакуированные прибыли на подмосковный аэродром «Чкаловский», — сказано в сообщении. Также указывается, что работа российского посольства в Порт-Судане продолжается в штатном режиме. Ранее стало известно, что посольство России в Судане перевели из Хартума в Порт-Судан из-за боестолкновений между регулярной армией и силами быстрого реагирования.