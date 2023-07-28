В МИД сообщили о переводе посольства России из Хартума в Порт-Судан

Посольство России в Судане перевели из Хартума в Порт-Судан на фоне продолжающихся боестолкновений между регулярной армией и силами быстрого реагирования.

«27—28 июля были осуществлены мероприятия по переводу посольства России в этой стране в г. Порт-Судан... К новому временному месту размещения диппредставительства сотрудники добрались сухопутным путём», — заявили в МИД России.

В ведомстве отметили, что переезд занял около суток и прошёл в штатном режиме в соответствии с утверждённым планом. Российской автоколонне предоставили охрану.

Операцию по переводу дипмиссии согласовали с властями Судана.

В начале июля более 30 человек погибли при обстреле рынка в Омдурмане.

Также сообщалось, что по меньшей мере девять человек, по уточнённым данным, погибли при падении гражданского самолёта в международном аэропорту суданского города Порт-Судан.