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ABC: перевороты в Африке стали «зажимом» Путина против Европы

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Обозреватели испанской газеты ABC заявили, что смена власти в Нигере может пойти на пользу России в противостоянии с Европой.

«Сахель — идеальный регион для стратегии Владимира Путина по созданию «зажима» против Европы», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что дальнейшее развитие ситуации в Нигере может пойти по примеру Мали и Буркина-Фасо, в которых Франция утратила былое влияние.

Ранее мятежные власти Нигера обвинили Францию в нарушении воздушного пространства.

Также мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали национальную гвардию.

Кроме того, поступала информация, что вопрос о законности возможной интервенции в Нигере активно обсуждается в ЕС и ЭКОВАС.

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