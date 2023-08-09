Женщина, на которую напала акула на пляже в Нью-Йорке, оказалась эмигранткой с Украины
- AFP
Согласно сообщению издания New York Post, нападение произошло вечером 8 августа, когда Колтунюк плавала в море.
Акула напала на неё, когда женщина находилась всего в нескольких метрах от берега.
«В результате нападения акулы Татьяна Колтунюк потеряла около 9 кг плоти. Нападение акулы стало первым случаем за последние 70 лет на этом пляже», — отмечается в материале.
Пострадавшую, которая регулярно посещала этот пляж, доставили в Jamaica Hospital.
Ранее сообщалось, что на пляже нью-йоркского района Куинс акула совершила нападение на женщину, животное укусило отдыхающую за ногу.