Женщина, на которую напала акула на пляже в Нью-Йорке, оказалась эмигранткой с Украины

Жертва акулы в районе пляжа Rockaway в Нью-Йорке оказалась 65-летней эмигранткой с Украины. Пострадавшую доставили в больницу с тяжёлой травмой ноги.

Согласно сообщению издания New York Post, нападение произошло вечером 8 августа, когда Колтунюк плавала в море.

Акула напала на неё, когда женщина находилась всего в нескольких метрах от берега.

«В результате нападения акулы Татьяна Колтунюк потеряла около 9 кг плоти. Нападение акулы стало первым случаем за последние 70 лет на этом пляже», — отмечается в материале.

Пострадавшую, которая регулярно посещала этот пляж, доставили в Jamaica Hospital.

Ранее сообщалось, что на пляже нью-йоркского района Куинс акула совершила нападение на женщину, животное укусило отдыхающую за ногу.