Власти США отклоняют запросы генконсульства России в Хьюстоне на рабочие поездки за пределами ограничительной зоны, заявил российский генконсул Александр Захаров.

«Самым главным ограничением являются поездки за пределы 25-мильной зоны, прежде всего рабочие поездки. Необходима подача уведомления за четыре рабочих дня. Мы подаём такие заявки, но они отклоняются», — сказал он ТАСС.

По словам Захарова, препятствий не вызывают только поездки в посольство в Вашингтоне и посещение задержанных.

«Что касается рабочих поездок по 12 штатам нашего консульского округа, то здесь подвижек нет», — добавил он.

В декабре США ввели новые ограничения на передвижения российских дипломатов ООН, заявил глава правовой референтуры постпредства России при организации Сергей Леонидченко.

9 ноября 2022 года посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Госдепартамент может без объяснения причин запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона.