Дипломат: США ввели новые ограничения на перемещения сотрудников постпредства России в ООН
«В декабре прошлого года США ввели новые ограничения на свободу передвижения сотрудников постпредства и служащих секретариата ООН из числа российских граждан», — сказал Леонидченко.
По его словам, уведомительный порядок поездок за пределы «25-мильной зоны» был изменён на разрешительный.
Он отметил, что данный порядок уже фактически не разрешительный, а запретительный.
9 ноября 2022 года посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Госдепартамент может без объяснения причин запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона.