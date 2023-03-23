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Дипломат: США ввели новые ограничения на перемещения сотрудников постпредства России в ООН

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В декабре США ввели новые ограничения на передвижения российских дипломатов ООН, заявил глава правовой референтуры постпредства России при организации Сергей Леонидченко.

«В декабре прошлого года США ввели новые ограничения на свободу передвижения сотрудников постпредства и служащих секретариата ООН из числа российских граждан», — сказал Леонидченко.

По его словам, уведомительный порядок поездок за пределы «25-мильной зоны» был изменён на разрешительный.

Он отметил, что данный порядок уже фактически не разрешительный, а запретительный.

9 ноября 2022 года посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Госдепартамент может без объяснения причин запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона.

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