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Блинкен поговорил с мятежниками и призвал освободить президента Нигера и его семью

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Глава Госдепа США Энтони Блинкен поговорил по телефону с президентом Нигера Мохамедом Базумом и призвал мятежников освободить его и его семью.
Блинкен поговорил с мятежниками и призвал освободить президента Нигера и его семью
  • AP

«Поговорил с президентом Нигера Базумом, чтобы выразить наши постоянные усилия по поиску мирного решения нынешнего конституционного кризиса. США повторяют наш призыв к немедленному освобождению его и его семьи», — написал он в Twitter.

Ранее стало известно, что и. о. замгоссекретаря США Виктория Нуланд провела встречу с назначенным начальником Генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму и тремя его соратниками. Отмечается, что переговоры были «откровенными и сложными».

Она заявила мятежникам, что страна может лишиться экономической и военной помощи.

По словам Нуланд, действия захвативших власть в Нигере военных не соответствуют Конституции страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя визит Нуланд, отметила, что с Нигером не получится так же, как с Украиной. По её словам, «такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти».

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