В Генштабе США заявили, что не допустят угрозу нацбезопасности из-за поставок Украине

США на фоне помощи Украине не допустят сокращения боеприпасов до того уровня, который угрожал бы национальным интересам Вашингтона, заявил председатель объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли.

В интервью The Washington Times он заявил, что Пентагон тесно сотрудничает с оборонпромом, чтобы как можно быстрее восполнять запасы.

Глава Минобороны США Ллойд Остин, по словам Милли, дал чёткие инструкции в отношении боеприпасов: не доводить запасы до уровня, который является опасным.

«Поэтому мы не собираемся ставить под угрозу наши собственные потребности и возможности национальной безопасности... Мы не собираемся подвергать себя такому риску», — сказал председатель объединённого комитета начальников штабов США.

В июне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Запад за полгода направил Киеву $23 млрд для покрытия дефицита бюджета.

Как писало издание Welt, Германия замедляет поставки оружия для Украины.