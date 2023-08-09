В Генштабе США заявили, что не допустят угрозу нацбезопасности из-за поставок Украине
В интервью The Washington Times он заявил, что Пентагон тесно сотрудничает с оборонпромом, чтобы как можно быстрее восполнять запасы.
Глава Минобороны США Ллойд Остин, по словам Милли, дал чёткие инструкции в отношении боеприпасов: не доводить запасы до уровня, который является опасным.
«Поэтому мы не собираемся ставить под угрозу наши собственные потребности и возможности национальной безопасности... Мы не собираемся подвергать себя такому риску», — сказал председатель объединённого комитета начальников штабов США.
В июне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Запад за полгода направил Киеву $23 млрд для покрытия дефицита бюджета.
Как писало издание Welt, Германия замедляет поставки оружия для Украины.