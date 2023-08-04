Welt: ФРГ затягивает отправку Украине майского пакета военной помощи

Германия замедляет поставки оружия для Украины, сообщает издание Welt со ссылкой на еженедельно обновляемый список Минобороны Германии.

«Если сравнить, что было добавлено после визита Зеленского в мае, когда был анонсирован крупный пакет военной помощи, то складывается очень интересная картина», — пишет журналист Грегор Швунг.

Отмечается, что за последние месяцы в перечень попали лишь десять из 110 обещанных танков Leopard 1.

Также Германия всё ещё не отправила Украине 20 БМП Marder и четыре комплекса ПВО IRIS-T.

Ранее глава концерна Армин Паппергер сообщил о намерении начать ремонт танков на Украине через несколько недель.