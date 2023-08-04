Welt: ФРГ затягивает отправку Украине майского пакета военной помощи
- AP
- © Michael Sohn
«Если сравнить, что было добавлено после визита Зеленского в мае, когда был анонсирован крупный пакет военной помощи, то складывается очень интересная картина», — пишет журналист Грегор Швунг.
Отмечается, что за последние месяцы в перечень попали лишь десять из 110 обещанных танков Leopard 1.
Также Германия всё ещё не отправила Украине 20 БМП Marder и четыре комплекса ПВО IRIS-T.
Ранее глава концерна Армин Паппергер сообщил о намерении начать ремонт танков на Украине через несколько недель.