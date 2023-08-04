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Welt: ФРГ затягивает отправку Украине майского пакета военной помощи

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Германия замедляет поставки оружия для Украины, сообщает издание Welt со ссылкой на еженедельно обновляемый список Минобороны Германии.
Welt: ФРГ затягивает отправку Украине майского пакета военной помощи
  • AP
  • © Michael Sohn

«Если сравнить, что было добавлено после визита Зеленского в мае, когда был анонсирован крупный пакет военной помощи, то складывается очень интересная картина», — пишет журналист Грегор Швунг.

Отмечается, что за последние месяцы в перечень попали лишь десять из 110 обещанных танков Leopard 1.

Также Германия всё ещё не отправила Украине 20 БМП Marder и четыре комплекса ПВО IRIS-T.

Ранее глава концерна Армин Паппергер сообщил о намерении начать ремонт танков на Украине через несколько недель.

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