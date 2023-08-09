Сенатор США назвал украинские власти командой школьников, не имеющих шансов против России
Он отметил, что встречался с Зеленским за три месяца до начала российской спецоперации.
«В конце концов, это команда младших школьников, играющая против команды колледжа. Они не могут выиграть», — сказал Табервилль в эфире телеканал Fox News.
По его словам, без прямого вмешательства НАТО в боевые действия у Киева нет шансов на победу.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что ложь Зеленского о «небесном щите» приведёт к военному перевороту на Украине.