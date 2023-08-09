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Сенатор США назвал украинские власти командой школьников, не имеющих шансов против России

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Руководство Украины является «командой школьников», которая играет против «команды колледжа» и не имеет шансов в противостоянии с Россией, заявил американский сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилль.

Он отметил, что встречался с Зеленским за три месяца до начала российской спецоперации.

«В конце концов, это команда младших школьников, играющая против команды колледжа. Они не могут выиграть», — сказал Табервилль в эфире телеканал Fox News.

По его словам, без прямого вмешательства НАТО в боевые действия у Киева нет шансов на победу.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что ложь Зеленского о «небесном щите» приведёт к военному перевороту на Украине.

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