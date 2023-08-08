Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что ложь украинского президента Владимира Зеленского о «небесном щите» приведёт к военному перевороту на Украине.

Об этом Макговерн сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он подчеркнул, что Зеленский всё чаще обращается в своих видеообращениях к словам о «небесном щите» Вооружённых сил Украины, который состоит из систем западных ПВО и авиации. По словам украинского лидера, эта защита якобы не позволяет российским военным наносить удары по территории страны.

«Каждый день гибнут сотни украинских военных. Что делает Зеленский? Он продолжает придумывать сказки. Осталось дождаться, когда они станут настолько бредовыми, что люди в украинской армии лишат его власти», — уточнил эксперт.

Специалист отметил, что Зеленский лжёт, так как у Киева нет средств, способных отразить авиаудары России.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что власти стран Запада желают физически устранить президента Украины Владимира Зеленского и возложить ответственность за его гибель на Россию.

Также Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что террористические акты на территории России ведут украинского президента Владимира Зеленского к преждевременной смерти.