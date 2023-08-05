Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США желают физически устранить Зеленского и обвинить Россию
- AP
Такое мнение он выразил в интервью каналу Dialogue Works на YouTube.
«Запад хочет устранить Зеленского тем или иным способом, поэтому пытается обвинить в этом Россию, чтобы не брать на себя ответственность за его убийство», — отметил он.
По словам Джонсона, «дни Зеленского сочтены».
Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее опроверг сообщения Politico о том, что в Киеве разработали план обеспечения преемственности власти на случай гибели Владимира Зеленского.