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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США желают физически устранить Зеленского и обвинить Россию

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Власти стран Запада желают физически устранить президента Украины Владимира Зеленского и возложить ответственность за его гибель на Россию, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США желают физически устранить Зеленского и обвинить Россию
  • AP

Такое мнение он выразил в интервью каналу Dialogue Works на YouTube.

«Запад хочет устранить Зеленского тем или иным способом, поэтому пытается обвинить в этом Россию, чтобы не брать на себя ответственность за его убийство», — отметил он.

По словам Джонсона, «дни Зеленского сочтены».

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее опроверг сообщения Politico о том, что в Киеве разработали план обеспечения преемственности власти на случай гибели Владимира Зеленского.

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