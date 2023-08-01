Секретарь СНБО Украины опроверг информацию о наличии плана на случай смерти Зеленского

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опроверг сообщения Politico о том, что в Киеве разработали план обеспечения преемственности власти на случай гибели президента Владимира Зеленского.

По его словам, «это абсолютно некорректная информация».

«Никаких планов нет. Есть президент страны, верховный главнокомандующий, который исполняет свои обязанности. Для чего это сделало уважаемое издание Politico, мне сложно сказать», — цитирует его ТАСС.

Данилов добавил, что подобные заявление вызывают вопросы к тем представителям власти, которые общаются с западной прессой и говорят о таких вещах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву не хватает помощи, которую оказывают западные страны.