Узнать больше

Секретарь СНБО Украины опроверг информацию о наличии плана на случай смерти Зеленского

Короткая ссылка
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опроверг сообщения Politico о том, что в Киеве разработали план обеспечения преемственности власти на случай гибели президента Владимира Зеленского.
Секретарь СНБО Украины опроверг информацию о наличии плана на случай смерти Зеленского
  • Gettyimages.ru

По его словам, «это абсолютно некорректная информация».

«Никаких планов нет. Есть президент страны, верховный главнокомандующий, который исполняет свои обязанности. Для чего это сделало уважаемое издание Politico, мне сложно сказать», — цитирует его ТАСС.

Данилов добавил, что подобные заявление вызывают вопросы к тем представителям власти, которые общаются с западной прессой и говорят о таких вещах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву не хватает помощи, которую оказывают западные страны.  

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить