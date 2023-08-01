Секретарь СНБО Украины опроверг информацию о наличии плана на случай смерти Зеленского
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По его словам, «это абсолютно некорректная информация».
«Никаких планов нет. Есть президент страны, верховный главнокомандующий, который исполняет свои обязанности. Для чего это сделало уважаемое издание Politico, мне сложно сказать», — цитирует его ТАСС.
Данилов добавил, что подобные заявление вызывают вопросы к тем представителям власти, которые общаются с западной прессой и говорят о таких вещах.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву не хватает помощи, которую оказывают западные страны.