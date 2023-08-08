Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США полностью провалились в своих оценках России и недооценили силу страны.

Как он сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom, аналитики и представители разведывательного сообщества США часто говорили, что Россия — слабая страна.

«Ну как можно говорить, что Россия слаба, когда это страна номер один в мире с точки зрения природных ресурсов и имеет горнодобывающий и промышленный потенциал... характеризовать российских военных как слабых и неумелых, когда сами США не выиграли ни одной войны со времён Второй мировой войны», — отметил Джонсон.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что ложь украинского президента Владимира Зеленского о «небесном щите» приведёт к военному перевороту на Украине.