Президент Венгрии Новак подписала агреман для нового украинского посла

Президент Венгрии Каталин Новак подписала агреман для нового украинского посла Фёдора Шандора, сообщает венгерский телеканал ATV. Ранее украинский дипломат был бойцом 101-й Закарпатской бригады теробороны и принимал участие в боях.

«Сегодня Президент Республики подписала утвердительное решение, необходимое для назначения нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Венгрии», — сообщили телеканалу в администрации Новак.

Решение президента теперь направляется в Министерство иностранных дел для подписания на уровне министров.

«СТРАНА.ua» отмечает, что Шандор является профессором Ужгородского национального университета и в 2020 году был избран депутатом Закарпатского облсовета 8-го созыва от партии «Слуга народа».

В июне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт не будет менять направление своей внешней политики по Украине.

Глава администрации премьер-министра Гергей Гуйяш отмечал, что Украина в ответ на поддержку Венгрии нарушает права венгерского меньшинства в Закарпатье.