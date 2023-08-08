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Президент Венгрии Новак подписала агреман для нового украинского посла

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Президент Венгрии Каталин Новак подписала агреман для нового украинского посла Фёдора Шандора, сообщает венгерский телеканал ATV. Ранее украинский дипломат был бойцом 101-й Закарпатской бригады теробороны и принимал участие в боях.
Президент Венгрии Новак подписала агреман для нового украинского посла
  • Gettyimages.ru
  • © Mondadori Portfolio

«Сегодня Президент Республики подписала утвердительное решение, необходимое для назначения нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Венгрии», — сообщили телеканалу в администрации Новак.

Решение президента теперь направляется в Министерство иностранных дел для подписания на уровне министров.

«СТРАНА.ua» отмечает, что Шандор является профессором Ужгородского национального университета и в 2020 году был избран депутатом Закарпатского облсовета 8-го созыва от партии «Слуга народа».

В июне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт не будет менять направление своей внешней политики по Украине.

Глава администрации премьер-министра Гергей Гуйяш отмечал, что Украина в ответ на поддержку Венгрии нарушает права венгерского меньшинства в Закарпатье.

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