Орбан заявил, что Венгрия не будет менять направление внешней политики по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт не будет менять направление своей внешней политики по Украине.

«Венгрия стремится к сотрудничеству в области внешней политики с членами Европейского союза, но у нас суверенная внешняя политика», — приводит РИА Новости его слова.

Орбан добавил, что Будапешт в контексте конфликта вокруг Украины не будет менять направление своей внешней политики и намерен «идти за миром и действовать соответствующе».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что официальный Будапешт не готов согласиться принять Украину в состав Евросоюза, пока вопрос закарпатских венгров остаётся нерешённым.