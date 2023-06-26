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Орбан заявил, что Венгрия не будет менять направление внешней политики по Украине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт не будет менять направление своей внешней политики по Украине.
Орбан заявил, что Венгрия не будет менять направление внешней политики по Украине
  • AP
  • © Vadim Ghirda

«Венгрия стремится к сотрудничеству в области внешней политики с членами Европейского союза, но у нас суверенная внешняя политика», — приводит РИА Новости его слова.

Орбан добавил, что Будапешт в контексте конфликта вокруг Украины не будет менять направление своей внешней политики и намерен «идти за миром и действовать соответствующе».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что официальный Будапешт не готов согласиться принять Украину в состав Евросоюза, пока вопрос закарпатских венгров остаётся нерешённым.

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