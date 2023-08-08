Узнать больше

Италия приостановила выдачу «золотых виз» за инвестиции россиянам и белорусам

Короткая ссылка
Итальянские власти приостановили действие программы Investor Visa for Italy для граждан России и Белоруссии, теперь им недоступны «золотые визы» за инвестиции.
Италия приостановила выдачу «золотых виз» за инвестиции россиянам и белорусам
  • Gettyimages.ru
  • © Gary Yeowell

Об этом говорится на сайте Министерства по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии».

«Сообщаем о приостановке программы для российских и белорусских граждан по распоряжению председателя комитета от 14.07.2023 в соответствии с рекомендацией C (2022) 2028 Европейского союза», — пишет ведомство.

Эта программа была создана для граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые хотят получить вид на жительство в Италии в обмен на инвестиции. Его выдают внёсшим значительный вклад в экономику страны инвесторам и их семьям.

Ранее сообщалось, что граждане 55 стран смогут приехать в Санкт-Петербург по бесплатной электронной визе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить