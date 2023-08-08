Италия приостановила выдачу «золотых виз» за инвестиции россиянам и белорусам

Итальянские власти приостановили действие программы Investor Visa for Italy для граждан России и Белоруссии, теперь им недоступны «золотые визы» за инвестиции.

Об этом говорится на сайте Министерства по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии».

«Сообщаем о приостановке программы для российских и белорусских граждан по распоряжению председателя комитета от 14.07.2023 в соответствии с рекомендацией C (2022) 2028 Европейского союза», — пишет ведомство.

Эта программа была создана для граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые хотят получить вид на жительство в Италии в обмен на инвестиции. Его выдают внёсшим значительный вклад в экономику страны инвесторам и их семьям.

Ранее сообщалось, что граждане 55 стран смогут приехать в Санкт-Петербург по бесплатной электронной визе.