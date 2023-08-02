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В Петербурге напомнили о доступности бесплатной электронной визы для граждан 55 государств

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Граждане 55 государств смогут посетить Санкт-Петербург по бесплатной электронной визе, заявили в пресс-службе комитета по транспорту.
В Петербурге напомнили о доступности бесплатной электронной визы для граждан 55 государств
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МК в Питере».

Визу можно оформить через сайт МИД России. С помощью такой визы иностранцы могут посетить Петербург как туристы, в рамках деловой поездки или для участия в различных мероприятиях.

Бесплатная однократная виза предоставляется на 60 дней. По ней можно находиться в стране не более 16 суток с момента въезда.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU заявил, что запуск групповых туристических безвизовых поездок из России позволит Китаю попасть в топ-3 востребованных зарубежных направлений.

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