В Петербурге напомнили о доступности бесплатной электронной визы для граждан 55 государств
- РИА Новости
Об этом сообщает «МК в Питере».
Визу можно оформить через сайт МИД России. С помощью такой визы иностранцы могут посетить Петербург как туристы, в рамках деловой поездки или для участия в различных мероприятиях.
Бесплатная однократная виза предоставляется на 60 дней. По ней можно находиться в стране не более 16 суток с момента въезда.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU заявил, что запуск групповых туристических безвизовых поездок из России позволит Китаю попасть в топ-3 востребованных зарубежных направлений.