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Сенатор Джабаров: у Зеленского судьба будет похуже, чем у Саакашвили

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Анастасия Белоусова
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT рассказал о разочаровании Запада в украинском лидере Владимире Зеленском.

«Я думаю, что у Зеленского судьба будет похуже, чем у Саакашвили. Зеленский вверг Украину в боевые действия против братского народа и поддержал неонацистский режим. А после того, как всё это случилось, он бросает тысячи украинцев на бойню», — считает сенатор.

По его словам, после прекращения боевых действий и заключения мирового соглашения Зеленскому нужно будет бежать.

«Потому что после неудачного контрнаступления, которое он рекламировал, Западная Европа сильно разочаровалась в нём. Начнутся внутренние проблемы: казна пуста, налоги не собираются, промышленность стоит. Начнут искать крайнего, и крайним будет Зеленский. И для западников, и для собственного народа», — заключил Джабаров.

Ранее Володин выразил мнение, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также высказался о том, что Украина находится в стадии полураспада.

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