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Володин выразил мнение, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили

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Украинский лидер Владимир Зеленский повторит судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и станет изгоем.
Володин выразил мнение, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили
  • РИА Новости

Такое мнение выразил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

«Зеленский повторит судьбу Саакашвили... Судьба марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково: от них избавляются», — написал он в Telegram.

Володин назвал Саакашвили «изгоем, заключённым в тюрьме».

«То же самое ждёт Зеленского», — заключил он.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что Украина находится в стадии полураспада. По его мнению, переговоры с ней пока не нужны, «враг должен приползти на коленях, моля о пощаде».

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