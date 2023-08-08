Володин выразил мнение, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили
- РИА Новости
Такое мнение выразил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.
«Зеленский повторит судьбу Саакашвили... Судьба марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково: от них избавляются», — написал он в Telegram.
Володин назвал Саакашвили «изгоем, заключённым в тюрьме».
«То же самое ждёт Зеленского», — заключил он.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что Украина находится в стадии полураспада. По его мнению, переговоры с ней пока не нужны, «враг должен приползти на коленях, моля о пощаде».