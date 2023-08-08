Володин выразил мнение, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили

Украинский лидер Владимир Зеленский повторит судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и станет изгоем.

Такое мнение выразил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

«Зеленский повторит судьбу Саакашвили... Судьба марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково: от них избавляются», — написал он в Telegram.

Володин назвал Саакашвили «изгоем, заключённым в тюрьме».

«То же самое ждёт Зеленского», — заключил он.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что Украина находится в стадии полураспада. По его мнению, переговоры с ней пока не нужны, «враг должен приползти на коленях, моля о пощаде».