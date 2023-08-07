Госдеп: окно возможностей для дипломатии в ситуации с Нигером открыто
- РИА Новости
Об этом заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
«Окно возможностей определённо по-прежнему открыто... Я не намерен давать оценку тому, когда окно возможностей закроется», — заявил он.
Миллер подчеркнул, что использование дипломатии для разрешения ситуации в Нигере является главным направлением для США.
Ранее мятежники в Нигере заявили, что два государства Центральной Африки перебрасывают силы для участия в интервенции в их страну.