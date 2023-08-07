Госдеп: окно возможностей для дипломатии в ситуации с Нигером открыто

США считают, что окно возможностей для дипломатии по Нигеру остаётся открытым.

Об этом заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Окно возможностей определённо по-прежнему открыто... Я не намерен давать оценку тому, когда окно возможностей закроется», — заявил он.

Миллер подчеркнул, что использование дипломатии для разрешения ситуации в Нигере является главным направлением для США.

Ранее мятежники в Нигере заявили, что два государства Центральной Африки перебрасывают силы для участия в интервенции в их страну.