Лавров обсудил с Ван И ситуацию на Украине и вопросы двусторонней повестки

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим китайским коллегой Ван И ситуацию на Украине, дипломаты выразили неприятие политики Запада в отношении Москвы и Пекина.

«Было отмечено общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, попыток сдержать их развитие посредством санкций и других нелегитимных методов», — говорится в сообщении российского МИД.

В ходе беседы главы МИД России и Китая позитивно оценили уровень взаимодействия стран в рамках ООН, БРИКС, ШОС, G20 и других международных структур. Также был затронут ряд «горячих» региональных тем, включая украинский кризис.

Ранее агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники передавало, что власти Саудовской Аравии и ещё ряда стран представили на встрече в Джидде альтернативный план по Украине, о нём проинформировали Россию.

Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Китай выразил готовность принять участие в следующей встрече по урегулированию конфликта на Украине.