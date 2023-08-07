Лавров обсудил с Ван И ситуацию на Украине и вопросы двусторонней повестки
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«Было отмечено общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, попыток сдержать их развитие посредством санкций и других нелегитимных методов», — говорится в сообщении российского МИД.
В ходе беседы главы МИД России и Китая позитивно оценили уровень взаимодействия стран в рамках ООН, БРИКС, ШОС, G20 и других международных структур. Также был затронут ряд «горячих» региональных тем, включая украинский кризис.
Ранее агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники передавало, что власти Саудовской Аравии и ещё ряда стран представили на встрече в Джидде альтернативный план по Украине, о нём проинформировали Россию.
Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Китай выразил готовность принять участие в следующей встрече по урегулированию конфликта на Украине.