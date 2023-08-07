Пограничная служба Польши просит направить ещё 1 тысячу солдат к границе с Белоруссией
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Нам нужно намного больше сил на границе», — уточнил Вонсик.
Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблонский пожаловался на «вполне реальную угрозу» со стороны Белоруссии из-за присутствия там солдат ЧВК «Вагнер», а также заявил, что солдаты предпринимали попытки проникнуть в Польшу.
2 августа Белоруссия передала Польше данные объективного контроля об отсутствии каких-либо оснований для обвинения в нарушении границы вертолётами.