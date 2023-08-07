Пограничная служба Польши просит направить ещё 1 тысячу солдат к границе с Белоруссией

Заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик заявил о необходимости отправки ещё 1 тыс. солдат к польско-белорусской границе.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам нужно намного больше сил на границе», — уточнил Вонсик.

Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблонский пожаловался на «вполне реальную угрозу» со стороны Белоруссии из-за присутствия там солдат ЧВК «Вагнер», а также заявил, что солдаты предпринимали попытки проникнуть в Польшу.

2 августа Белоруссия передала Польше данные объективного контроля об отсутствии каких-либо оснований для обвинения в нарушении границы вертолётами.