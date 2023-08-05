CNN: в МИД Польши утверждают, что солдаты ЧВК «Вагнер» пытались проникнуть в республику

Замглавы МИД Польши Павел Яблонский пожаловался на «вполне реальную угрозу» со стороны Белоруссии из-за присутствия там солдат ЧВК «Вагнер». Как сообщает CNN, замминистра утверждает, что солдаты предпринимали попытки проникнуть в Польшу.

РИА Новости

«Мы ожидаем новых атак на нашу границу, возможно, новых попыток нарушения нашего воздушного пространства», — сказал Яблонский. Журналист задал ему вопрос, рассматривает ли Варшава вариант закрытия границы. «Мы рассматриваем любые шаги, которые будут необходимы для защиты нашей территории, защиты наших граждан, включая полную изоляцию Беларуси, включая полное закрытие границы», — ответил польский замминистра. 2 августа Белоруссия передала Польше данные объективного контроля об отсутствии каких-либо оснований для обвинения в нарушении границы вертолётами.