Мэр Баден-Бадена направит властям предложение провести в городе переговоры Москвы и Киева
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«Баден-Баден — лучший пример того, как мирно могут жить вместе русский и украинский народы», — цитирует его ТАСС.
Политик отметил, что планирует направить письма с предложениями о проведении переговоров канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и главе МИД Анналене Бербок «в конце августа — начале сентября».
Ранее газета The New York Times сообщила, что украинский президент Владимир Зеленский знает, что страны Запада будут давить на него, принуждая к переговорам с Россией.
Также стало известно, что на переговоры по Украине в Саудовской Аравии пригласили представителей из США, Китая, Индии и Бразилии.