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Мэр Баден-Бадена направит властям предложение провести в городе переговоры Москвы и Киева

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Бургомистр Баден-Бадена Дитмар Шпет в интервью Badische Neueste Nachrichten заявил о планах направить правительству ФРГ предложение провести на курорте мирные переговоры между Россией и Украиной.
Мэр Баден-Бадена направит властям предложение провести в городе переговоры Москвы и Киева
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Баден-Баден — лучший пример того, как мирно могут жить вместе русский и украинский народы», — цитирует его ТАСС.

Политик отметил, что планирует направить письма с предложениями о проведении переговоров канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и главе МИД Анналене Бербок «в конце августа — начале сентября».

Ранее газета The New York Times сообщила, что украинский президент Владимир Зеленский знает, что страны Запада будут давить на него, принуждая к переговорам с Россией.

Также стало известно, что на переговоры по Украине в Саудовской Аравии пригласили представителей из США, Китая, Индии и Бразилии.

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