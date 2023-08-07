Мэр Баден-Бадена направит властям предложение провести в городе переговоры Москвы и Киева

Бургомистр Баден-Бадена Дитмар Шпет в интервью Badische Neueste Nachrichten заявил о планах направить правительству ФРГ предложение провести на курорте мирные переговоры между Россией и Украиной.

«Баден-Баден — лучший пример того, как мирно могут жить вместе русский и украинский народы», — цитирует его ТАСС.

Политик отметил, что планирует направить письма с предложениями о проведении переговоров канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и главе МИД Анналене Бербок «в конце августа — начале сентября».

Ранее газета The New York Times сообщила, что украинский президент Владимир Зеленский знает, что страны Запада будут давить на него, принуждая к переговорам с Россией.

Также стало известно, что на переговоры по Украине в Саудовской Аравии пригласили представителей из США, Китая, Индии и Бразилии.