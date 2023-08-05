NYT: Зеленский признал, что Запад будет давить на него в вопросе переговоров с Россией
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«В среду Зеленский сообщил своим дипломатам, что ситуация будет ещё более сложной, так как в ближайшие месяцы давление, направленное на поиск путей к мирным переговорам, будет нарастать», — говорится в сообщении.
Отмечается, что украинскому правительству необходимо думать о сохранении поддержки западных стран, поскольку контрнаступление ВСУ не привело к перелому в войне.
Ранее стало известно, что на переговоры по Украине в Саудовской Аравии пригласили представителей из США, Китая, Индии и Бразилии.