NYT: Зеленский признал, что Запад будет давить на него в вопросе переговоров с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский знает, что страны Запада будут давить на него, принуждая к переговорам с Россией, сообщает газета The New York Times.

«В среду Зеленский сообщил своим дипломатам, что ситуация будет ещё более сложной, так как в ближайшие месяцы давление, направленное на поиск путей к мирным переговорам, будет нарастать», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинскому правительству необходимо думать о сохранении поддержки западных стран, поскольку контрнаступление ВСУ не привело к перелому в войне.

Ранее стало известно, что на переговоры по Украине в Саудовской Аравии пригласили представителей из США, Китая, Индии и Бразилии.