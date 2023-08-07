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Захарова заявила о бессмысленности встреч по Украине без участия России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что встречи, посвящённые кризису на Украине, не имеют «ни малейшей добавленной стоимости» без участия российской стороны.
Захарова заявила о бессмысленности встреч по Украине без участия России
  • © МИД России

Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства России.

«Без участия России и учёта её интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости», — уточнила она.

Также Захарова подчеркнула, что Россия готова к дипломатическому решению кризиса, в отличие от киевского режима.

Ранее газета The New York Times сообщила, что украинский президент Владимир Зеленский знает, что страны Запада будут давить на него, принуждая к переговорам с Россией.

Также стало известно, что на переговоры по Украине в Саудовской Аравии пригласили представителей из США, Китая, Индии и Бразилии.

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