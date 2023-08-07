Захарова заявила о бессмысленности встреч по Украине без участия России
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Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства России.
«Без участия России и учёта её интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости», — уточнила она.
Также Захарова подчеркнула, что Россия готова к дипломатическому решению кризиса, в отличие от киевского режима.
Ранее газета The New York Times сообщила, что украинский президент Владимир Зеленский знает, что страны Запада будут давить на него, принуждая к переговорам с Россией.
Также стало известно, что на переговоры по Украине в Саудовской Аравии пригласили представителей из США, Китая, Индии и Бразилии.