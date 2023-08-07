Захарова заявила о бессмысленности встреч по Украине без участия России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что встречи, посвящённые кризису на Украине, не имеют «ни малейшей добавленной стоимости» без участия российской стороны.

Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства России.

«Без участия России и учёта её интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости», — уточнила она.

Также Захарова подчеркнула, что Россия готова к дипломатическому решению кризиса, в отличие от киевского режима.

Ранее газета The New York Times сообщила, что украинский президент Владимир Зеленский знает, что страны Запада будут давить на него, принуждая к переговорам с Россией.

Также стало известно, что на переговоры по Украине в Саудовской Аравии пригласили представителей из США, Китая, Индии и Бразилии.