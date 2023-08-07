Спецпредставитель МИД КНР изложил позицию Пекина по урегулированию на Украине в Джидде
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«Ли Хуэй по приглашению посетил Джидду... Он провёл обширный обмен мнениями со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса, изложил позицию и предложения Китая», — сообщили РИА Новости в МИД Китая.
В ведомстве отметили, что КНР продолжит обмен мнениями со всеми сторонами и будет укреплять диалог, а также добиваться общего согласия, чтобы внести вклад в содействие политическому урегулированию кризиса.
5 августа в Саудовской Аравии начались консультации по Украине с участием представителей 30 стран.
Агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники передавало, что власти Саудовской Аравии и ещё ряда стран представили на встрече в Джидде альтернативный план по Украине, о нём проинформировали Россию.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал бессмысленной встречу в Джидде по урегулированию на Украине без участия России.