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Польский МИД обвинил Германию в попытках сменить власть в Польше

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Заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский в своих соцсетях обвинил Германию в попытках сменить правительство в Польше.
Польский МИД обвинил Германию в попытках сменить власть в Польше
  • Gettyimages.ru
  • © fotodrobik

«У нас появляется всё больше сигналов о том, что в ближайшие недели будут попытки заблокировать стратегические инвестиции Польши», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, немецкие власти стремятся через блокировку стратегических инвестиций сменить правительство Польши.

«Всё для того, чтобы привести к смене власти в Польше на ту, которая откажется от этих инвестиций и снова переключит нашу экономику на роль лишь субподрядчика промышленности из Германии и других стран Евросоюза», — уточнил Яблоньский.

Представитель МИД Польши добавил, что блокировка ведётся под предлогом защиты окружающей среды. При этом в реальности целью является «защита немецких компаний от польской конкуренции».

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава будет добиваться репараций от Берлина долгие годы.

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