Польский МИД обвинил Германию в попытках сменить власть в Польше

Заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский в своих соцсетях обвинил Германию в попытках сменить правительство в Польше.

«У нас появляется всё больше сигналов о том, что в ближайшие недели будут попытки заблокировать стратегические инвестиции Польши», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, немецкие власти стремятся через блокировку стратегических инвестиций сменить правительство Польши.

«Всё для того, чтобы привести к смене власти в Польше на ту, которая откажется от этих инвестиций и снова переключит нашу экономику на роль лишь субподрядчика промышленности из Германии и других стран Евросоюза», — уточнил Яблоньский.

Представитель МИД Польши добавил, что блокировка ведётся под предлогом защиты окружающей среды. При этом в реальности целью является «защита немецких компаний от польской конкуренции».

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава будет добиваться репараций от Берлина долгие годы.