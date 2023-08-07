Польский МИД обвинил Германию в попытках сменить власть в Польше
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«У нас появляется всё больше сигналов о том, что в ближайшие недели будут попытки заблокировать стратегические инвестиции Польши», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, немецкие власти стремятся через блокировку стратегических инвестиций сменить правительство Польши.
«Всё для того, чтобы привести к смене власти в Польше на ту, которая откажется от этих инвестиций и снова переключит нашу экономику на роль лишь субподрядчика промышленности из Германии и других стран Евросоюза», — уточнил Яблоньский.
Представитель МИД Польши добавил, что блокировка ведётся под предлогом защиты окружающей среды. При этом в реальности целью является «защита немецких компаний от польской конкуренции».
Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава будет добиваться репараций от Берлина долгие годы.