РИА Новости: Эрдоган намерен предложить Путину посредничество по Украине
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.
«Господин президент предложит своё посредничество в урегулировании конфликта», — говорится в сообщении.
При этом, по словам источника, Анкара неоднократно выступала за то, чтобы скорее сесть за стол переговоров.
«Мы продолжаем свои усилия», — сказал источник.
Ранее Эрдоган выразил надежду на приезд Путина в Турцию в течение августа.
Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что местом встречи Путина и Эрдогана не обязательно будет Турция.
Кроме того, сообщалось, что главы МИД Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Хакан Фидан обсудили восстановление зерновой сделки.