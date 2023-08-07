РИА Новости: Эрдоган намерен предложить Путину посредничество по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых в августе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным намерен предложить возобновление мирных переговоров по Украине для установления скорейшего прекращения огня.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.

«Господин президент предложит своё посредничество в урегулировании конфликта», — говорится в сообщении.

При этом, по словам источника, Анкара неоднократно выступала за то, чтобы скорее сесть за стол переговоров.

«Мы продолжаем свои усилия», — сказал источник.

Ранее Эрдоган выразил надежду на приезд Путина в Турцию в течение августа.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что местом встречи Путина и Эрдогана не обязательно будет Турция.

Кроме того, сообщалось, что главы МИД Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Хакан Фидан обсудили восстановление зерновой сделки.