Узнать больше

РИА Новости: Эрдоган намерен предложить Путину посредничество по Украине

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых в августе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным намерен предложить возобновление мирных переговоров по Украине для установления скорейшего прекращения огня.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.

«Господин президент предложит своё посредничество в урегулировании конфликта», — говорится в сообщении.

При этом, по словам источника, Анкара неоднократно выступала за то, чтобы скорее сесть за стол переговоров. 

«Мы продолжаем свои усилия», — сказал источник.

Ранее Эрдоган выразил надежду на приезд Путина в Турцию в течение августа.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что местом встречи Путина и Эрдогана не обязательно будет Турция.

Кроме того, сообщалось, что главы МИД Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Хакан Фидан обсудили восстановление зерновой сделки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить