Песков заявил, что местом встречи Путина и Эрдогана не обязательно будет Турция

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что местом встречи российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не обязательно будет Турция.

Об этом представитель Кремля заявил в ходе пресс-подхода в рамках посещения форума «Территория смыслов».

Он напомнил, что Эрдоган приглашает российского коллегу в Турцию.

«Место будет обговариваться, это не обязательно Турция», — цитирует ТАСС Пескова.

Кроме того, Песков обратил внимание на то, что Путин говорил, что «сейчас то время, когда он должен быть в стране».

Он добавил, что Путин и Эрдоган условились вскоре определиться по месту и срокам встречи.

Ранее в канцелярии президента Турции заявили, что Эрдоган и Путин договорились о визите президента России в Турцию.

В Кремле при этом заявили, что Путин и Эрдоган договорились о подготовке возможной встречи.