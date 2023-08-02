Песков заявил, что местом встречи Путина и Эрдогана не обязательно будет Турция
- РИА Новости
Об этом представитель Кремля заявил в ходе пресс-подхода в рамках посещения форума «Территория смыслов».
Он напомнил, что Эрдоган приглашает российского коллегу в Турцию.
«Место будет обговариваться, это не обязательно Турция», — цитирует ТАСС Пескова.
Кроме того, Песков обратил внимание на то, что Путин говорил, что «сейчас то время, когда он должен быть в стране».
Он добавил, что Путин и Эрдоган условились вскоре определиться по месту и срокам встречи.
Ранее в канцелярии президента Турции заявили, что Эрдоган и Путин договорились о визите президента России в Турцию.
В Кремле при этом заявили, что Путин и Эрдоган договорились о подготовке возможной встречи.