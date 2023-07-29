Российский президент Владимир Путин заявил, что его присутствие в России важнее поездки на саммит БРИКС в ЮАР.

Он ответил на вопрос журналистов в Константиновском дворце, почему принял решение не посещать саммит объединения в Южно-Африканской Республике.

«Я не думаю, что моё пребывание на саммите БРИКС важнее, чем моё пребывание в России сейчас», — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в ЮАР в формате видео-конференц-связи.

Дистанционное выступление Путина на саммите БРИКС ожидается 23 августа.