Кандидат в президенты США Рамасвами: помощь Киеву может быть связана с коррупцией Байденов
Об этом информирует телеканал NBC.
«Цель вооружённых сил США состоит в продвижении американских интересов, в защите родины, а не в том, чтобы бесцельно вести какой-то случайный конфликт», — сказал Рамасвами.
При этом украинский конфликт он назвал возможной «компенсацией за частную взятку в размере $5 млн от Burisma, полученную членом семьи президента США».
Ранее экс-президент США Дональд Трамп призвал конгресс отказать в выделении новых сумм Киеву.
Также сообщалось, что в американском сенате ожидают запроса о новой помощи Украине от Белого дома в августе.