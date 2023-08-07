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Кандидат в президенты США Рамасвами: помощь Киеву может быть связана с коррупцией Байденов

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Кандидат на выборах президента США в 2024 году Вивек Рамасвами заявил, что участие Вашингтона в украинском конфликте может быть связано с коррупцией семьи президента Соединённых Штатов Джо Байдена.

Об этом информирует телеканал NBC.

«Цель вооружённых сил США состоит в продвижении американских интересов, в защите родины, а не в том, чтобы бесцельно вести какой-то случайный конфликт», — сказал Рамасвами.

При этом украинский конфликт он назвал возможной «компенсацией за частную взятку в размере $5 млн от Burisma, полученную членом семьи президента США».

Ранее экс-президент США Дональд Трамп призвал конгресс отказать в выделении новых сумм Киеву.

Также сообщалось, что в американском сенате ожидают запроса о новой помощи Украине от Белого дома в августе.

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