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Politico: в сенате ожидают запроса о новой помощи Украине от Белого дома в августе

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В американском сенате считают, что Белый дом уже в августе потребует у законодателей дополнительную военную помощь для Киева.
Politico: в сенате ожидают запроса о новой помощи Украине от Белого дома в августе
  • Gettyimages.ru
  • © Hisham Ibrahim

Об этом говорится в публикации газеты Politico.

Сенатор Джон Тестер (демократ от штата Монтана) накануне заявил, что ждёт от американского президента Джо Байдена запроса на помощь украинской армии до конца лета.

«Я думаю, мы можем ожидать (запрос на. — RT) дополнительную помощь Украине от администрации где-то в следующем месяце», — сказал Тестер.

Ранее президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщили, что намерены оказывать Киеву помощь так долго, «сколько это будет необходимо».

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