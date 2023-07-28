США и Италия собираются оказывать Украине военную и иную помощь «столько, сколько нужно»
Об этом, как информирует РИА Новости, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.
«США и Италия намерены продолжать оказывать политическую, военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украине», — говорится в сообщении.
Также Байден и Мелони согласились с необходимостью «устранить глобальные последствия» украинского конфликта.
Ранее сообщалось, что США намерены начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре.
Также G7 пообещала обеспечить Украину современным вооружением на земле, в воздухе и на море.