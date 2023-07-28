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США и Италия собираются оказывать Украине военную и иную помощь «столько, сколько нужно»

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Президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Джорджи Мелони заявили, что планируют выделять Украине военную и иные разновидности помощи столь долго, «сколько это будет необходимо».

Об этом, как информирует РИА Новости, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.

«США и Италия намерены продолжать оказывать политическую, военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украине», — говорится в сообщении.

Также Байден и Мелони согласились с необходимостью «устранить глобальные последствия» украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что США намерены начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре.

Также G7 пообещала обеспечить Украину современным вооружением на земле, в воздухе и на море.

 

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