G7 пообещала обеспечить Украину современным вооружением на земле, в воздухе и на море

Страны G7 пообещали нарастить поставку вооружений украинской стороне.

Об этом сказано в декларации G7 об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине, принятой на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Отмечается, что лидеры Великобритании, ФРГ, Италии, Канады, Соединённых Штатов, Франции и Японии пообещали, что предоставят Украине «помощь в обеспечении безопасности и современного вооружения на суше, в воздухе и на море, с приоритетом в сторону средств ПВО, артиллерии и дальнобойных орудий, бронетехники».

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что страны G7 по итогам встречи в Вильнюсе приняли совместное заявление о дальнейшей поддержке Украины.

По его словам, заявление содержит гарантии безопасности для Украины.