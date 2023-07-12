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G7 пообещала обеспечить Украину современным вооружением на земле, в воздухе и на море

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Страны G7 пообещали нарастить поставку вооружений украинской стороне.
G7 пообещала обеспечить Украину современным вооружением на земле, в воздухе и на море
  • AP
  • © Roman Chop

Об этом сказано в декларации G7 об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине, принятой на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Отмечается, что лидеры Великобритании, ФРГ, Италии, Канады, Соединённых Штатов, Франции и Японии пообещали, что предоставят Украине «помощь в обеспечении безопасности и современного вооружения на суше, в воздухе и на море, с приоритетом в сторону средств ПВО, артиллерии и дальнобойных орудий, бронетехники».

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что страны G7 по итогам встречи в Вильнюсе приняли совместное заявление о дальнейшей поддержке Украины.

По его словам, заявление содержит гарантии безопасности для Украины.

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