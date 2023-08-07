FT: европейские компании потеряли не менее €100 млрд на рынке России после начала СВО
Об этом пишет британская газета Financial Times.
Отмечается, что за этот период у 176 компаний обесценились активы и увеличились расходы, связанные с обменным курсом, а также продажей, закрытием или сокращением российского бизнеса.
При этом, как сообщает ТАСС, анализ газеты не учитывал непрямые потери. Речь идёт о повышенной стоимости энергоресурсов и другой продукции.
Ранее президент России Владимир Путин продлил действие ограничительных мер в ответ на антироссийские санкции.
Также сообщалось, что Россия и Белоруссия подготовили 17 импортозамещающих проектов на более чем 80 млрд руб.