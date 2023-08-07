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FT: европейские компании потеряли не менее €100 млрд на рынке России после начала СВО

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Прямые потери европейских компаний на российском рынке после начала Россией в феврале 2022 года специальной военной операции на Украине составили не менее €100 млрд.

Об этом пишет британская газета Financial Times.

Отмечается, что за этот период у 176 компаний обесценились активы и увеличились расходы, связанные с обменным курсом, а также продажей, закрытием или сокращением российского бизнеса.

При этом, как сообщает ТАСС, анализ газеты не учитывал непрямые потери. Речь идёт о повышенной стоимости энергоресурсов и другой продукции.

Ранее президент России Владимир Путин продлил действие ограничительных мер в ответ на антироссийские санкции.

Также сообщалось, что Россия и Белоруссия подготовили 17 импортозамещающих проектов на более чем 80 млрд руб.

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