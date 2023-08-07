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WSJ: вооружённым силам ЭКОВАС нужно больше времени на подготовку к введению войск в Нигер

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Вооружённым силам государств Экономического сообщества стран Западной Африки необходимо больше времени для подготовки к введению своего военного контингента в Нигер.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, ЭКОВАС необходимо нарастить численность подразделений, прежде чем принимать участие в таких боевых действиях.

«Успех любых военных действий зависит от хорошей подготовки», — говорится в публикации.

Ранее французский политик Флориан Филиппо высказался против возможной интервенции ЭКОВАС в Нигер.

Также в МИД Франции призвали военных в Нигере «серьёзно воспринять» угрозу вторжения сил ЭКОВАС.

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