WSJ: вооружённым силам ЭКОВАС нужно больше времени на подготовку к введению войск в Нигер
Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным газеты, ЭКОВАС необходимо нарастить численность подразделений, прежде чем принимать участие в таких боевых действиях.
«Успех любых военных действий зависит от хорошей подготовки», — говорится в публикации.
Ранее французский политик Флориан Филиппо высказался против возможной интервенции ЭКОВАС в Нигер.
Также в МИД Франции призвали военных в Нигере «серьёзно воспринять» угрозу вторжения сил ЭКОВАС.