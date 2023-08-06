Экс-морпех ВС США Берлетик: по итогам контрнаступления ВСУ будут разбиты

По завершении контрнаступления Украина не сможет удерживать занятые территории, заявил бывший морской пехотинец вооружённых сил США Брайан Берлетик.

«После окончания наступления, независимо от того, где оно завершится на карте, Украина не сможет его продолжить. Они не смогут удержать захваченную территорию», — сказал Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.

По его словам, российская оборона организована так, чтобы заманить в ловушку подготовленные на Западе подразделения ВСУ.

Он отметил, что украинские войска не могут добраться до первой линии обороны ВС России.

Ранее бывший советник министра обороны Соединённых Штатов полковник Дуглас Макгрегор заявил, что множество военных ВСУ отказываются идти в атаку в связи с провалом попытки контрнаступления украинской армии.