Экс-разведчик Риттер: Зеленский обрёк механизированные отряды ВСУ на убой

Альянс НАТО приказал президенту Украины Владимиру Зеленскому перейти к тактике штурмов с большим количеством бронетехники, которая уничтожается ВС России, заявил бывший разведчик Скотт Риттер.

«Украинцам пришлось вернуться к массовым бронетанковым штурмам. Именно это мы и наблюдаем. Они посылают батальоны бронетехники в зону поражения, где русские их полностью уничтожают», — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Redacted.

По его словам, лидеры НАТО разочарованы идущим наступлением украинских войск ввиду отсутствия значимых успехов.

Это в том числе подтолкнуло альянс приказать Зеленскому атаковать с большим количеством бронетехники.

Ранее бывший советник министра обороны Соединённых Штатов полковник Дуглас Макгрегор заявил, что множество военных ВСУ отказываются идти в атаку в связи с провалом попытки контрнаступления украинской армии.