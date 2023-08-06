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Экс-разведчик Риттер: Зеленский обрёк механизированные отряды ВСУ на убой

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Альянс НАТО приказал президенту Украины Владимиру Зеленскому перейти к тактике штурмов с большим количеством бронетехники, которая уничтожается ВС России, заявил бывший разведчик Скотт Риттер.
Экс-разведчик Риттер: Зеленский обрёк механизированные отряды ВСУ на убой
  • AP

«Украинцам пришлось вернуться к массовым бронетанковым штурмам. Именно это мы и наблюдаем. Они посылают батальоны бронетехники в зону поражения, где русские их полностью уничтожают», — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Redacted.

По его словам, лидеры НАТО разочарованы идущим наступлением украинских войск ввиду отсутствия значимых успехов.

Это в том числе подтолкнуло альянс приказать Зеленскому атаковать с большим количеством бронетехники.

Ранее бывший советник министра обороны Соединённых Штатов полковник Дуглас Макгрегор заявил, что множество военных ВСУ отказываются идти в атаку в связи с провалом попытки контрнаступления украинской армии.

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