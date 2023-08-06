Foreign Policy: в случае прорыва первой линии обороны России ВСУ столкнутся с контратакой
Об этом информирует Foreign Policy.
По мнению Поузена, в продолжении наступления Украины «нет смысла».
«Даже если она глубоко проникнет в удерживаемую Россией территорию, то, вероятно, столкнётся с серьёзными контратаками России», — сказал бывший аналитик.
При этом, по словам Поузена, силы Киева будут «ослаблены и рассеяны» в результате предыдущих сражений.
Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США намерены обвинить в провале Украину и уйти.
Также украинский режиссёр Игорь Лопатёнок отметил, что Киев атакует гражданские суда из-за провала наступления ВСУ.