Бывший аналитик Совета по международным отношениям при Пентагоне Барри Поузен заявил, что ВСУ в случае прорыва первой линии обороны столкнутся с контратакой российских резервов.

Об этом информирует Foreign Policy.

По мнению Поузена, в продолжении наступления Украины «нет смысла».

«Даже если она глубоко проникнет в удерживаемую Россией территорию, то, вероятно, столкнётся с серьёзными контратаками России», — сказал бывший аналитик.

При этом, по словам Поузена, силы Киева будут «ослаблены и рассеяны» в результате предыдущих сражений.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США намерены обвинить в провале Украину и уйти.

Также украинский режиссёр Игорь Лопатёнок отметил, что Киев атакует гражданские суда из-за провала наступления ВСУ.