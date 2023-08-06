Экс-советник Пентагона Макгрегор: США намерены обвинить в провале Украину и уйти

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls, что в США ищут способ обвинить в провале военного конфликта Украину и «убраться восвояси».

Такой подход, по мнению аналитика, свидетельствует о сдвиге в сознании американцев.

Макгрегор отметил, что Украина стала для США катастрофой, и теперь в Вашингтоне пытаются выработать направления для выхода из этого положения.

«Одно из этих направлений заключается в том, чтобы скрыть катастрофу, свалить всё на украинцев и убраться восвояси», — цитирует экс-советника РИА Новости.

Ранее Макгрегор заявил об отказе солдат ВСУ наступать из-за провалов.

Также, по его словам, ВСУ потеряли до 350 тыс. солдат в СВО.