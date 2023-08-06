Экс-советник Пентагона Макгрегор: США намерены обвинить в провале Украину и уйти
Такой подход, по мнению аналитика, свидетельствует о сдвиге в сознании американцев.
Макгрегор отметил, что Украина стала для США катастрофой, и теперь в Вашингтоне пытаются выработать направления для выхода из этого положения.
«Одно из этих направлений заключается в том, чтобы скрыть катастрофу, свалить всё на украинцев и убраться восвояси», — цитирует экс-советника РИА Новости.
Ранее Макгрегор заявил об отказе солдат ВСУ наступать из-за провалов.
Также, по его словам, ВСУ потеряли до 350 тыс. солдат в СВО.