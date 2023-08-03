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Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил, что ВСУ потеряли до 350 тысяч солдат в СВО

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Украинские войска понесли тяжёлые потери на линии фронта за время спецоперации, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate.

«Украинские войска находятся в ужасающем состоянии. От того, что было год назад, остался только скелет. Мы подсчитали, что украинцы потеряли от 300 до 350 тыс. человек. Может, даже больше», — цитирует его РИА Новости.

Макгрегор отметил, что в скором времени Украина вряд ли сможет продолжить военные действия — контрнаступление оказалось провальным, несмотря на внушительные поставки техники НАТО.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что в ближайшее время Россия может нанести стратегическое поражение ВСУ.

По словам Риттера, Россия уже близка к тому, чтобы нанести украинским войскам стратегическое поражение.

Обозреватель Дэвид Экс отметил, что ВСУ вернулись к использованию старой советской техники после больших потерь натовской.

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