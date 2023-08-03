Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил, что ВСУ потеряли до 350 тысяч солдат в СВО
«Украинские войска находятся в ужасающем состоянии. От того, что было год назад, остался только скелет. Мы подсчитали, что украинцы потеряли от 300 до 350 тыс. человек. Может, даже больше», — цитирует его РИА Новости.
Макгрегор отметил, что в скором времени Украина вряд ли сможет продолжить военные действия — контрнаступление оказалось провальным, несмотря на внушительные поставки техники НАТО.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что в ближайшее время Россия может нанести стратегическое поражение ВСУ.
По словам Риттера, Россия уже близка к тому, чтобы нанести украинским войскам стратегическое поражение.
Обозреватель Дэвид Экс отметил, что ВСУ вернулись к использованию старой советской техники после больших потерь натовской.