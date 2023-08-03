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Экс-разведчик США Риттер призвал ВСУ готовиться к полному краху

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что в ближайшее время Россия может нанести стратегическое поражение ВСУ.
Экс-разведчик США Риттер призвал ВСУ готовиться к полному краху
  • РИА Новости

«Украина проигрывает по всем направлениям, ВСУ истощили свои резервы и находятся на грани полного краха», — цитирует его РИА Новости.

По словам бывшего разведчика США, Россия уже близка к тому, чтобы нанести украинским войскам стратегическое поражение.

Ранее глава администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что на объектах промышленной и портовой инфраструктуры, где ночью прогремели взрывы, произошли пожары.

По данным западных обозревателей, сложившаяся вокруг зерновой сделки ситуация и удары России по объектам ВСУ в Одессе шокировали власти западных стран.

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