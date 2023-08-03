Экс-разведчик США Риттер призвал ВСУ готовиться к полному краху
- РИА Новости
«Украина проигрывает по всем направлениям, ВСУ истощили свои резервы и находятся на грани полного краха», — цитирует его РИА Новости.
По словам бывшего разведчика США, Россия уже близка к тому, чтобы нанести украинским войскам стратегическое поражение.
Ранее глава администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что на объектах промышленной и портовой инфраструктуры, где ночью прогремели взрывы, произошли пожары.
По данным западных обозревателей, сложившаяся вокруг зерновой сделки ситуация и удары России по объектам ВСУ в Одессе шокировали власти западных стран.