Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что в ближайшее время Россия может нанести стратегическое поражение ВСУ.

«Украина проигрывает по всем направлениям, ВСУ истощили свои резервы и находятся на грани полного краха», — цитирует его РИА Новости.

По словам бывшего разведчика США, Россия уже близка к тому, чтобы нанести украинским войскам стратегическое поражение.

Ранее глава администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что на объектах промышленной и портовой инфраструктуры, где ночью прогремели взрывы, произошли пожары.

По данным западных обозревателей, сложившаяся вокруг зерновой сделки ситуация и удары России по объектам ВСУ в Одессе шокировали власти западных стран.