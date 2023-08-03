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ТАС: зерновая сделка и удары по объектам ВСУ в Одессе шокировали западных лидеров

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Сложившаяся вокруг зерновой сделки ситуация и удары России по объектам ВСУ в Одессе шокировали власти западных стран, заявил Дуг Бандоу.
ТАС: зерновая сделка и удары по объектам ВСУ в Одессе шокировали западных лидеров
  • Gettyimages.ru

«Некоторые западные чиновники начали после этого призывать к агрессивным действиям против России, которые чреваты конфликтом... Они (государства. — RT) разжигают войну с Россией и делают всё, что им вздумается», — заявил он в материале для The American Conservative.

По мнению автора, в случае, если Украина не представляет жизненно важного интереса, США не должны провоцировать своими действиями начало ядерной войны. Бандоу подчеркнул, что главная задача Вашингтона — держаться подальше от чужого конфликта.

Ранее глава администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что на объектах промышленной и портовой инфраструктуры, где ночью прогремели взрывы, произошли пожары.

В Измаиле на юге Украины были слышны взрывы.

По данным Reuters, власти приостановили работу порта Измаил.

Координатор николаевского подполья сообщил о поражении базы техобслуживания ВМС Украины.

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