ТАС: зерновая сделка и удары по объектам ВСУ в Одессе шокировали западных лидеров
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«Некоторые западные чиновники начали после этого призывать к агрессивным действиям против России, которые чреваты конфликтом... Они (государства. — RT) разжигают войну с Россией и делают всё, что им вздумается», — заявил он в материале для The American Conservative.
По мнению автора, в случае, если Украина не представляет жизненно важного интереса, США не должны провоцировать своими действиями начало ядерной войны. Бандоу подчеркнул, что главная задача Вашингтона — держаться подальше от чужого конфликта.
Ранее глава администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что на объектах промышленной и портовой инфраструктуры, где ночью прогремели взрывы, произошли пожары.
В Измаиле на юге Украины были слышны взрывы.
По данным Reuters, власти приостановили работу порта Измаил.
Координатор николаевского подполья сообщил о поражении базы техобслуживания ВМС Украины.