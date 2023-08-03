ВСУ вернулись к использованию старой советской техники после больших потерь натовской, заявил обозреватель Дэвид Экс.

«Из-за больших потерь... украинцы начали перебрасывать на передовую менее оснащённые бригады с советскими танками Т-72 и БМП», — написал он в материале для Forbes.

По словам автора материала, с начала контрнаступления на юге украинские войска столкнулись с мощью российской артиллерии в сочетании с минными полями, из-за чего ВСУ вынуждены отступать.

А решение киевских командиров отправить на фронт бригады на советской технике, как отмечает Экс, может обернуться бедой для солдат: у них не будет шансов выжить в случае, если такая машина наедет на мину.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что в ближайшее время Россия может нанести стратегическое поражение ВСУ.

По словам Риттера, Россия уже близка к тому, чтобы нанести украинским войскам стратегическое поражение.